NS is ‘BOB van carnaval’ en zet extra treinen in

De NS rekent op volle treinen tijdens carnaval, wanneer feestvierders richting en binnen Brabant reizen. Vanaf vrijdag 13 februari rijden extra en langere treinen om carnavalsvierders veilig naar het feest én weer naar huis te brengen. De spoorwegen noemen zichzelf daarbij ‘de BOB van carnaval’.

In het carnavalsweekend zet NS extra Sprinters in tussen ’s-Hertogenbosch en Utrecht. Ook rijden er elk half uur Sprinters tussen Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Bosch en Nijmegen en rond Eindhoven. Tussen Breda en Rotterdam rijden in de late uurtjes extra Intercity’s. Daarnaast worden veel treinen langer gemaakt rond carnavalssteden.

Maatregelen

Op de stations ’s-Hertogenbosch en Breda worden van vrijdag 13 tot en met maandag 16 februari maatregelen genomen om de drukte beheersbaar te houden. Als perrons te druk worden, kan een station tijdelijk sluiten. Volgens de NS hoeft niemand bang te zijn de laatste trein te missen. Andere stations krijgen extra veiligheidsmedewerkers en cameratoezicht.

In Den Bosch zijn bij beide ingangen toegangscontroles. Reizigers kunnen het station alleen in en uit door in- en uit te checken. Anders dan bij de eerdere proef met toegangscontroles blijft het station het hele carnavalsweekend aan beide kanten open. Oeteldonkers die vanuit Boschveld of het Paleiskwartier naar het centrum willen, krijgen het advies om de stationstunnel te gebruiken.

Nao 't Zuuje Express

Op 13 februari rijdt de ‘Nao ’t Zuuje Express’. In deze trein reizen carnavalsartiesten, genodigden en honderden feestvierders gezamenlijk naar Brabant. Ook de prinsen komen per spoor: in meerdere carnavalssteden arriveert de lokale prins met de trein voor de intocht. Zondag arriveert in Den Bosch traditiegetrouw de Oeteldonkse prins per trein op het station.

Ook worden extra schoonmakers en veiligheidsteams ingezet, want na bier, confetti en carnavalskrakers verdienen treinen af en toe een frisse start.