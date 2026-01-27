Ziekenhuizen slaan handen ineen en gaan zelf diagnostisch onderzoek doen

Het Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis gaan zelf hun diagnostisch onderzoek doen. Dinsdag is bekendgemaakt dat de ziekenhuizen laboratorium PAMM hebben overgenomen en een nieuwe organisatie, genaamd Brainport Diagnostics, hebben opgericht.

Met de overname van het laboratorium komt het diagnostisch onderzoek weer in handen van de ziekenhuizen zelf. Daarmee zijn zij voortaan verantwoordelijk voor het uitvoeren en organiseren van deze onderzoeken.

'Diagnostisch onderzoek van cruciaal belang'

Laboratorium PAMM was tot nu toe in handen van een beursgenoteerd bedrijf. Door het over te nemen, willen het Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis de diagnostiek dichter bij de zorg organiseren en meer controle krijgen over de dienstverlening.

De ziekenhuizen benadrukken dat diagnostisch onderzoek van cruciaal belang is in de zorg. Veel medische beslissingen zijn namelijk gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van een diagnose, het volgen van het verloop van een ziekte of het beoordelen van een behandeling.

Wat wordt er in het lab onderzocht?

In het laboratorium wordt bloed, urine of weefsel van patiënten onderzocht, dat een arts of verpleegkundige heeft afgenomen. Op basis daarvan kan worden vastgesteld of er sprake is van bijvoorbeeld bacteriën, virussen of parasieten.