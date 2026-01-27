Vrijwilliger Wensambulance is nu zelf terminaal ziek en ontmoet de koning

Ze bracht honderden mensen naar hun laatste wensbestemming. Nu is ze zelf degene op de brancard. Sinds september is vrijwilliger Jenny Daemen-Roovers (68) uit Rijsbergen ongeneeslijk ziek. Tijdens de viering van de 25.000e wens van de Stichting Ambulance Wens vroeg de koning haar hoe het ging. "Hij pakte mij handen vast'', vertelt ze.

Silke Bertens Geschreven door

Jenny Daemen-Roovers begint in 2018 als vrijwilliger bij Stichting Ambulance Wens. "Ik heb ontzettend mooie wensen mogen vervullen, hoe klein of groot ook. Elke keer als ik weer een glimlach zag, iemand even kon vergeten wat er aan de hand was, voelde dat heel goed", vertelt Jenny. Tijdens haar vrijwilligersdiensten maakte ze veel bijzondere momenten mee. "Ik heb mensen naar het strand gebracht, naar het bos, naar een verjaardag, maar ook naar Spanje of Disneyland Parijs."

"Nu sta ik niet naast de brancard, maar lig ik er zelf op."

Als ze terugkijkt op haar vrijwilligersjaren is Jenny heel dankbaar. "Elke wens is zo bijzonder", vertelt ze. Haar vrijwilligerswerk kwam in september abrupt ten einde door een gebeurtenis die ze nooit had kunnen bedenken. "Ik ging naar de huisarts om een bobbeltje in mijn nek te laten controleren. Het bleek longkanker te zijn. Ik heb uitzaaiingen, ook in mijn lymfeklieren." Het was een heftige periode voor Jenny. Ze hoopt dat de chemokuren aanslaan en dat ze hopelijk nog een paar maanden heeft, het liefst langer. "Nu sta ik niet naast de brancard, maar lig ik er zelf op."

Jenny en haar man tijdens de vaarwens (foto: Jenny Daemen-Roovers).

Stichting Ambulance Wens schoot direct in actie en vervulde ook háár wens. "Het was een vaarwens. Dan word je niet met een ambulance gebracht, maar met een boot. Samen met mijn man, vrienden en collega’s van Ambulance Wens voeren we van Amsterdam naar de Zaanse Schans. Daar hebben we heerlijk geluncht."

"De koning pakte mijn handen vast en vroeg hoe het met mij ging."