Aangepaste bus voor tiener en hulp voor talent: dit gebeurde er vandaag

Van een aangepaste bus voor een meisje uit Oss tot een fonds voor Brabantse sporttalenten. Dit zijn de vier verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Een speciaal aangepaste bus voor een 16-jarig meisje met een zeldzame botaandoening is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand in Oss. Het is de derde autobrand in drie nachten tijd, waarbij in totaal zes auto's zijn verwoest. Op camerabeelden zou te zien zijn dat de bus in brand werd gestoken. De politie doet nog onderzoek. Hier lees je het hele verhaal.

Het Wilhelminapark in Tilburg kampt met ernstige overlast door drugs, vervuiling en verward gedrag. Na maanden van klachten belooft de gemeente concrete maatregelen vanaf eind februari. Er komt 60.000 euro beschikbaar voor bewonersinitiatieven en de gemeente onderzoekt of zorgvoorzieningen kunnen worden verspreid. Lees hier haar verhaal.

Vanuit Vught vertrok dinsdag de vijftigste vrachtwagen met hulpgoederen naar Oekraïne. De stichting Hulp voor Oekraïne, opgericht door Sjoerd Meijers, stuurt bijna maandelijks een vrachtwagen met onder meer kleding, dekens en medische spullen. Er is momenteel vooral behoefte aan generatoren vanwege de stroomuitval en extreme kou. Hier lees je het hele verhaal.

BrabantSport heeft samen met vijf gemeenten het 'Brabant Talenten Fonds' opgericht om sporttalenten financieel te ondersteunen. Sporters tussen 15 en 30 jaar kunnen tussen de 500 en 1500 euro aanvragen voor ontwikkelingskosten zoals coaching en materiaal. Het fonds moet Brabants talent helpen doorgroeien naar de top. Check het hier.