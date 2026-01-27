Politie zoekt deze zakkenroller uit supermarkt in Werkendam

Tijdens het winkelen in een supermarkt aan de Grote Waardweg in Werkendam werd de portemonnee van een vrouw uit haar tas gestolen. De politie deelt beelden van de verdachte.

Het gebeurde op 10 november 2025 rond 16.10 uur. Een man kijkt wat om zich heen en blijft in de buurt van een vrouw op leeftijd. Als de vrouw de andere kant op kijkt, pakt hij haar portemonnee uit de tas die in het winkelkarretje ligt. Dat is te zien op beelden van opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant.

Bij het afrekenen merkt de vrouw dat haar portemonnee weg is, met daarin haar pasjes en geld.

De politie deelt camerabeelden van de diefstal in de hoop de verdachte te vinden. Daarop is te zien dat de man een fors postuur heeft, dat hij een pet droeg van het merk Nike en dat hij een donkere bodywarmer over zijn lichte trui draagt.