Een van de grootste drugsvangsten ooit: 4830 kilo coke gevonden in Moerdijk

De douane heeft in de gemeente Moerdijk een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan met Nederland als eindbestemming. Tijdens een reguliere controle op 8 en 9 januari viel bij het scannen van twee zeecontainers uit Ecuador een afwijking op. De containers waren gevuld met elektrische magneten. Er bleek in totaal 4.830 kilo cocaïne tussen te zitten.

Redactie Geschreven door

De lading werd ontdekt in de haven van Rotterdam, is vervolgens doorgelaten en in de gaten gehouden. De containers zijn op donderdag 22 januari verder vervoerd en afgeleverd bij een bedrijf in de gemeente Moerdijk. Die dag zijn drie mensen aangehouden. Twee verdachten zijn inmiddels vrij. Een derde verdachte, een 52-jarige man uit Sliedrecht, is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft besloten dat de man nog 14 dagen langer in voorlopige hechtenis blijft.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kan niet zeggen of het bedrijf in Moerdijk betrokken is bij de vondst en of daar extra beveiliging wordt ingezet. De gemeente Moerdijk verwacht woensdag een rapportage van het Openbaar Ministerie met daarin advies over mogelijke risico's nu criminelen kunnen fluiten naar hun 5 ton coke. Op basis van die rapportage wordt onder meer besloten of het (bedrijfs)pand gesloten moet worden.

Wat is de waarde van zoveel cocaïne? In de jungle van Zuid Amerika is coke maar een paar duizend euro per kilo waard. Zodra het spul de oceaan over is en in Rotterdam of Antwerpen aankomt stijgt dat tot 15.000 euro. Dat is de groothandelsprijs, wat criminelen elkaar onderling in rekening brengen. Daarna wordt het opnieuw vervoerd. Dealers op straat in Nederland mengen het met andere stoffen en rekenen dan 50 euro per gram. Daarmee is een kilo dus 50.000 euro waard. En de Moerdijkse partij omgerekend bijna kwart miljard euro. De meeste cocaïne wordt vanuit Nederland naar landen vervoerd waar het nóg meer waard is, zoals Finland en Zweden. Daar kan je wel 75 euro of meer vangen voor een grammetje. Dat brengt de waarde van deze Moerdijkse partij al gauw op een half miljard euro.