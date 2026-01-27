Navigatie overslaan
Flinke schade aan auto's door ongeluk in Westerhoven

Vandaag om 20:55 • Aangepast vandaag om 22:31

Drie auto's waren dinsdagavond betrokken bij een ongeluk aan de Westparallel in Westerhoven. Twee auto's raakten zwaar beschadigd. Er is één persoon nagekeken door ambulancepersoneel. 

Kort voor het ongeluk was er op dezelfde weg al een pechgeval, waardoor de weg was afgesloten. Een stukje verderop wilden auto's keren. Daarbij zagen ze een voertuig over het hoofd, waardoor er een botsing ontstond. 

Hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer.  

Ongeval in Westerhoven (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
