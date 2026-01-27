Vrouw met geweld beroofd van fiets in Helmond

Een groep jongeren heeft dinsdagavond een vrouw van haar fiets getrokken aan het Piet van Bokhovenpad in Helmond. Dit zou met geweld zijn gebeurd. De jongeren zijn er met de fiets vandoor gegaan.

De politie bekijkt camerabeelden en is op zoek naar drie jongens en één meisje. Bij het stadion van Helmond Sport is een soortgelijke fiets gevonden, maar het is niet duidelijk of dit om dezelfde gaat.

Burgernet verstuurde rond half acht een melding om uit te kijken naar de jongeren en de witte elektrische damesfiets.