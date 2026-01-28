Voetballen bij Sparta, maar tattoo van PSV zetten: deze verdediger doet het

Hij voetbalt inmiddels bij Sparta Rotterdam en kan van een kampioenschap in de Eredivisie alleen nog maar dromen. Misschien dat Patrick van Aanholt daarom de kampioensschaal die hij met PSV behaalde in seizoen 2023-2024 op zijn lichaam heeft laten vereeuwigen.

De tattoo van de schaal prijkt op zijn rechterkuit. Zijn Sparta-sok valt er tijdens wedstrijden waarschijnlijk nét overheen. De Bosschenaar hield het Brabants. Hij ging ervoor naar een tattoostudio in Vught. Op de Instagram-pagina van de studio is te zien hoe de tattoo-artiest trots met Van Aanholt poseert.

Verdediger

Patrick van Aanholt kwam in februari 2023 bij PSV terecht. De club huurde hem voor twee seizoenen van het Turkse Galatasaray. PSV was voor hem geen onbekende club: hij speelde tot 2007 bij het jeugdteam van PSV.

Na het behalen van de kampioensschaal vertrok Van Aanholt naar Sparta Rotterdam, maar zijn band met PSV is nog altijd zichtbaar dankzij de tattoo.