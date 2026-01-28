Yunus probeert PSV groot te maken in Duitsland: 'Voelt als familie'
Yunus Yigit (25) woont in Duitsland, maar is groot fan van PSV. Zo groot, dat hij al het nieuws over de Eindhovenaren in het Duits deelt op zijn social media, in de hoop een Duitse PSV-community te creëren. De wedstrijd woensdagavond tegen Bayern München is dan ook een bijzondere voor hem.
Yunus is geboren in Duitsland en woont in een plaatsje net buiten Hamburg. Hoe word je dan ooit PSV-fan? Hij legt het uit: "Mijn moeder is half Nederlands, maar komt uit Almere. Ik vind dat een club jou moet kiezen en niet andersom, dat is moeilijk uit te leggen. In Duitsland lukte dat niet en dus ging ik in Nederland kijken. Ajax en Feyenoord vond ik ook niks en bij PSV kreeg ik echt een familiegevoel."
Sinds 2012 volgt de 25-jarige fan de Eindhovenaren op de voet. Vorig jaar kreeg hij het idee om een Duits PSV socialmedia-account te starten. Yunus kan namelijk wel Nederlands verstaan en lezen, maar spreken is wat moeilijker. Op zijn account deelt hij PSV-nieuws in het Duits, maakt hij video's over spelers en ex-spelers en gaat hij live tijdens de wedstrijden.
Hij heeft maar 140 volgers op Instagram en duizend op TikTok. Zijn doel is om uiteindelijk meer PSV-fans in Duitsland te verzamelen: "Ik zag dat er in Brazilië een grote PSV-community is, maar ook in Frankrijk. Momenteel zijn het hier vooral mensen met Nederlands bloed wonend in Duitsland die echt fan zijn. Ik hoop het PSV-gevoel ook hier over te kunnen brengen."
"Ik ging wat eten en ineens stond Sergiño Dest naast me."
Vorig jaar was hij voor het eerst in Eindhoven om een wedstrijd van PSV te bezoeken. Een overwinning op Go Ahead Eagles. Hij was zeer onder de indruk en kwam zelfs voor een verrassing te staan: "Ik ging wat eten in de stad en toen ik wilde bestellen stond Sergiño Dest ineens naast me. Ik was zo zenuwachtig, maar hij was heel aardig."
"Alles is mogelijk tegen Bayern."
"Als ik realistisch ben, denk ik dat we met 1-3 gaan verliezen. Bayern gaat echt niks cadeau doen, helemaal niet omdat ze dit weekend verloren hebben. Maar als PSV-fan ga ik voor een nipte 3-2 overwinning. Alles in mogelijk, het is alles of niks", lacht de Duitser.
PSV zal woensdagavond in eigen huis resultaat moeten halen tegen Bayern München om door te gaan in de Champions League. Verliest het van de Duitse kampioen dan is het afhankelijk van de resultaten op de andere velden. Maar de kans dat PSV dan de volgende ronde bereikt, is niet groot.