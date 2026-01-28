Yunus probeert PSV groot te maken in Duitsland: 'Voelt als familie'

Yunus Yigit (25) woont in Duitsland, maar is groot fan van PSV. Zo groot, dat hij al het nieuws over de Eindhovenaren in het Duits deelt op zijn social media, in de hoop een Duitse PSV-community te creëren. De wedstrijd woensdagavond tegen Bayern München is dan ook een bijzondere voor hem.

Yunus is geboren in Duitsland en woont in een plaatsje net buiten Hamburg. Hoe word je dan ooit PSV-fan? Hij legt het uit: "Mijn moeder is half Nederlands, maar komt uit Almere. Ik vind dat een club jou moet kiezen en niet andersom, dat is moeilijk uit te leggen. In Duitsland lukte dat niet en dus ging ik in Nederland kijken. Ajax en Feyenoord vond ik ook niks en bij PSV kreeg ik echt een familiegevoel." Sinds 2012 volgt de 25-jarige fan de Eindhovenaren op de voet. Vorig jaar kreeg hij het idee om een Duits PSV socialmedia-account te starten. Yunus kan namelijk wel Nederlands verstaan en lezen, maar spreken is wat moeilijker. Op zijn account deelt hij PSV-nieuws in het Duits, maakt hij video's over spelers en ex-spelers en gaat hij live tijdens de wedstrijden.

Hij heeft maar 140 volgers op Instagram en duizend op TikTok. Zijn doel is om uiteindelijk meer PSV-fans in Duitsland te verzamelen: "Ik zag dat er in Brazilië een grote PSV-community is, maar ook in Frankrijk. Momenteel zijn het hier vooral mensen met Nederlands bloed wonend in Duitsland die echt fan zijn. Ik hoop het PSV-gevoel ook hier over te kunnen brengen."

"Ik ging wat eten en ineens stond Sergiño Dest naast me."

Vorig jaar was hij voor het eerst in Eindhoven om een wedstrijd van PSV te bezoeken. Een overwinning op Go Ahead Eagles. Hij was zeer onder de indruk en kwam zelfs voor een verrassing te staan: "Ik ging wat eten in de stad en toen ik wilde bestellen stond Sergiño Dest ineens naast me. Ik was zo zenuwachtig, maar hij was heel aardig."

Woensdagavond wacht voor PSV de cruciale ontmoeting met Bayern München. Yunus neemt speciaal de ochtendshift in het restaurant waar hij werkt voor zijn rekening, zodat hij op tijd voor de wedstrijd klaar is. Hij is niet in het stadion, maar wel gaat hij live tijdens de wedstrijd op zijn kanalen om deze samen met zijn volgers te volgen. "Ik hoop dat er veel Duitse kijkers geïnteresseerd zullen raken in PSV. Nu zijn het vaak Nederlanders die kijken, soms ook Feyenoorders en Ajacieden, en je weet hoe die zijn."

"Alles is mogelijk tegen Bayern."