Brand in appartement in Hintham trekt veel bekijks van omwonenden
Vandaag om 05:35 • Aangepast vandaag om 10:49
In een appartement van een flat aan De Engstoep in Hintham (gemeente Den Bosch) is dinsdagnacht brand uitgebroken. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse en had de brand snel onder controle.
Een persoon werd in de ambulance nagekeken omdat diegene rook had ingeademd.
De brand trok veel bekijks van omwonenden. Naast de brandweer was ook de politie met meerdere eenheden ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk,
