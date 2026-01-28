Navigatie overslaan

Brand in appartement van flat in Hintham

Vandaag om 05:35
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

In een appartement van een flat aan de Engstoep in Hintham (gemeente Den Bosch) is dinsdagnacht brand uitgebroken. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen ter plaatse en had de brand snel onder controle. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een persoon werd in de ambulance nagekeken omdat diegene rook had ingeademd. 

De brand trok veel bekijks van omwonenden. Naast de brandweer was ook de politie met meerdere eenheden ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk,

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.