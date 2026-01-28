Advertentie
Auto vliegt in brand bij bedrijf in Gilze, eigenaar ziet alles gebeuren
Vandaag om 05:58 • Aangepast vandaag om 07:07
Vlak voor een bedrijf aan Den Bulk in Gilze is dinsdagavond een geparkeerde auto in brand gevlogen. De eigenaar van het bedrijf, die op dat moment binnen zat, zag de brand ontstaan en schakelde direct de brandweer in.
De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar het voertuig raakte zwaar beschadigd.
Uit onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan door een technisch mankement. Verdere inzet van de hulpdiensten was niet nodig.
