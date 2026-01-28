'Doet ons ook pijn', ASML ontslaat ondanks recordomzet 1700 mensen

ASML wil vele honderden banen schrappen in de managementlaag van afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling. Ongeveer 1700 medewerkers worden daarbij ontslagen, verwacht de chipmachinemaker uit Veldhoven. Het nieuws over de ontslagen werd woensdag naar buiten gebracht op het moment dat het bedrijf ook een recordomzet bekendmaakte.

Volgens financieel topman Roger Dassen zijn de ontslagen nodig omdat de organisatie te stroef is geworden, waardoor ingenieurs te veel tijd kwijt zijn aan zaken die niet met innovatie te maken hebben. In totaal wil ASML drieduizend managementfuncties binnen de technologie- en IT-organisaties van het bedrijf schrappen. Voornamelijk in Nederland en een aantal in de Verenigde Staten. Een deel van die medewerkers kan naar verwachting aan de slag in een nieuwe ingenieursrol bij ASML, bijvoorbeeld voor de verwerking van kunstmatige intelligentie (AI) in de chipmachines. Volgens Dassen remde de organisatiestructuur te veel af. "In het huidige model heeft een gemiddelde werknemer een aantal bazen", zegt hij. "Dat leidt ertoe dat diegene allerlei afstemmingsissues en afstemmingsvergaderingen heeft. Naar onze inschatting is een ingenieur nu 35 procent van zijn of haar tijd kwijt aan afstemming, die niet leidt tot verbetering van de prestaties of ingenieurswerk."

Hoewel het schrappen van managementbanen ook kostenvoordelen oplevert, is dat volgens de financieel bestuurder niet de reden van de reorganisatie. "Het is echt een aansturingsvraag. Het is complex geworden, daarvan hebben we gezegd: het moet anders", aldus Dassen, die eraan toevoegt elke collega te waarderen. "Dit doet ons natuurlijk ook pijn."

Recordomzet van 32,7 miljard euro

ASML gaat in overleg met de ondernemingsraad en de vakbond over de ontslagen. De chipmachinemaker doet de ingreep na een recordjaar qua omzet. De Veldhovense chipmachinemaker behaalde vorig jaar een omzet van 32,7 miljard euro, een stijging van 16 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Volgens het bedrijf was het laatste kwartaal van 2025 'bijzonder sterk' met een stijging tot 9,7 miljard euro. Topman Christophe Fouquet verwacht dat 2026 'weer een groei-jaar' wordt, met een omzet van tussen de 34 miljard en 39 miljard euro. De groei wordt volgens hem vooral gedreven door een sterke vraag naar zijn geavanceerde EUV-machines (zie kader). De omzet in het eerste kwartaal van dit jaar komt naar verwachting uit tussen de 8,2 miljard en 8,9 miljard euro.

Wat zijn EUV-machines? EUV-machines zijn zeer geavanceerde chipproductiemachines. EUV-machines gebruiken ultraviolet licht om met extreme precisie patronen op chips te printen. ASML is wereldwijd het enige bedrijf dat volledig werkende EUV-machines kan leveren. De systemen, die per stuk meer dan 250 miljoen euro kosten, zijn onmisbaar voor de productie van de allerkleinste en krachtigste chips, die onder meer worden gebruikt in smartphones en militaire toepassingen.

De orderontvangst groeide in 2025, van bijna 36 miljard euro in 2024, tot 38,8 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 9,6 miljard, ten opzichte van 7,6 miljard euro in 2024. 'Inspelen op groei'

ASML laat in een persverklaring weten dat het bedrijf de organisatie gaat aanpassen om de komende jaren optimaal te kunnen inspelen op de verwachte groei in de sector. "Ter voorbereiding op toekomstige kansen wil ASML de focus op engineering en innovatie in cruciale onderdelen van het bedrijf versterken door de technologie- en IT-organisaties te stroomlijnen." Medewerkers en werknemersvertegenwoordigers worden geïnformeerd over de voorgenomen veranderingen", schrijft het concern. ASML geeft later in de ochtend een toelichting op de plannen. Hier lees je alle verhalen over ASML.