Man rijdt te hard door Eindhoven en heeft drugs in onderbroek verstopt
Een man uit Helmond die haast had en door Eindhoven scheurde met zijn auto is door de politie aangehouden. Niet alleen reed hij 27 kilometer per uur te hard. Hij bleek ook nog eens onder invloed te zijn van drugs. Daarnaast had hij nog flink wat drugs bij zich die verstopt zaten in zijn onderbroek. En dat was nog niet alles.
Toen de verdachte werd overgebracht naar het cellencomplex werd hij gefouilleerd en deden agenten nog een aantal bijzondere vondsten. Zo werd in de onderbroek van de man een zak met (hard)drugs gevonden.
Na deze ontdekking besloot de rechter-commissaris de woning van de man in Helmond te doorzoeken. Daar werd 100.000 euro contant geld gevonden en ongeveer 30 zakjes met vermoedelijk cocaïne.
De man zit vast en moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.