Snelheidsduivel in Eindhoven betrapt met drugs in z'n onderbroek
Een man uit Helmond die haast had en door Eindhoven scheurde met zijn auto is door de politie aangehouden. Niet alleen reed hij 27 kilometer per uur te hard. Hij bleek ook nog eens onder invloed te zijn van drugs. Daarnaast had hij nog flink wat drugs verstopt in zijn onderbroek.
Toen de verdachte werd overgebracht naar het cellencomplex werd hij gefouilleerd en deden agenten een aantal bijzondere vondsten. Zo werd in de onderbroek van de man een zak met (hard)drugs gevonden.
Na deze ontdekking besloot de rechter-commissaris het huis van de man in Helmond te doorzoeken. Daar werden honderdduizend euro contant geld gevonden en ongeveer dertig zakjes met vermoedelijk cocaïne.
De man zit vast en moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.