Ongeluk op de A2 zorgde voor flinke vertraging richting Eindhoven
Vandaag om 08:38 • Aangepast vandaag om 09:53
Op de A2 bij knooppunt Batadorp is woensdagochtend een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp waren even dicht. Dit zorgde voor vertraging in de ochtendspits voor het verkeer richting Eindhoven.
Rijkwaterstaat gaf na het ongeluk aan dat reizigers rekening moesten houden met een vertraging van bijna een uur.
De afhandeling van het ongeluk duurde tot iets na negen uur. Nadat de rijstroken weer konden worden vrijgegeven nam de vertraging snel af.
Het is onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk en of er mensen gewond zijn geraakt.
