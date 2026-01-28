Ongeluk op de A2 zorgde voor flinke vertraging richting Eindhoven

Op de A2 bij knooppunt Batadorp is woensdagochtend een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp waren even dicht. Dit zorgde voor vertraging in de ochtendspits voor het verkeer richting Eindhoven.

Redactie Geschreven door

Rijkwaterstaat gaf na het ongeluk aan dat reizigers rekening moesten houden met een vertraging van bijna een uur.