Moerdijk leeft tussen hoop en vrees: ‘Ik heb hier huilende mensen gehad’

“Ik heb hier mensen gehad die ineens in tranen uitbarstten.” Het zijn geen uitzonderingen meer, vertelt supermarkt­eigenares Andrea Tolenaars uit Moerdijk. Sinds bekend is dat het dorp moet verdwijnen, is de onzekerheid te voelen tot achter haar toonbank. Bewoners proberen zo normaal mogelijk verder te leven, terwijl niemand weet of Moerdijk over een paar jaar nog bestaat.

Frank Janssen Geschreven door

Het dagelijkse leven in het dorp staat centraal in de nieuwe serie Ondertussen in Moerdijk die vanaf nu exclusief te zien is via Brabant+. De serie volgt de inwoners het hele jaar en laat zien wat de impact is van het dreigende einde. Moerdijk verdwijnt zo goed als zeker om plaats te maken voor industrie. Later dit jaar valt daarover het definitieve besluit. Sociale middelpunt van Moerdijk

De supermarkt van Andrea Tolenaars zit in een uitbouw achter een woonhuis. Het is het sociale middelpunt van het dorp. "Mensen komen hier voor vergeten boodschappen", vertelt ze in de serie. "Maar vooral voor een praatje. En ja, het verdwijnen van Moerdijk is hier élke dag onderwerp van gesprek."

Op een rustige doordeweekse dag komt een man eierkoeken halen. Een vrouw pikt een pakketje op. Het is een dag als alle andere. "Maar ondertussen voelt iedereen: dit is geen normale tijd", zegt Tolenaars. "Mensen weten niet waar ze aan toe zijn." Onrust is dagelijks merkbaar

Die onrust is in het hele dorp merkbaar. In de heemkundekamer laat Peter van de Made een oude bel zien, vroeger gebruikt om de visafslag te openen. Moerdijk was jarenlang een vissersdorp. Van de Made is er geboren en getogen. "Dat ik misschien moet verhuizen, daar kan ik nog wel mee leven", zegt hij. "Maar die onzekerheid is slopend. Moet je nog investeren in je huis of juist niet? Niemand kan je dat zeggen." De inwoners van Moerdijk moeten nog een half jaar in spanning afwachten welke kant het opgaat. De gemeente Moerdijk heeft al ingestemd met het voorstel om het dorp van de kaart te vegen. Het Rijk en de provincie willen meer tijd. Pas komende zomer komt er daarom duidelijkheid.

Ondertussen in Moerdijk bekijk je nu via de streamingdienst Brabant+ van Omroep Brabant. Elke maand verschijnt er een nieuwe aflevering.