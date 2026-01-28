Vrouw duwt 12-jarige van fatbike en gaat er op zijn fiets vandoor

Een jongen van 12 uit Tilburg is dinsdagmiddag in Tilburg beroofd van zijn fatbike. De tiener werd van zijn fiets geduwd door een vrouw die er vervolgens op de fatbike vandoorging.

De jongen fietste over het fietspad op de Broekhovenseweg toen er plotseling een vrouw voor hem stil bleef staan. Omdat hij er niet langs kon moest hij afremmen. Toen hij tot stilstand kwam, liep de vrouw op hem af en gaf ze hem een harde duw.