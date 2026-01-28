Vrouw duwt 12-jarige van fatbike en gaat er op zijn fiets vandoor
Een jongen van 12 uit Tilburg is dinsdagmiddag in Tilburg beroofd van zijn fatbike. De tiener werd van zijn fiets geduwd door een vrouw die er vervolgens op de fatbike vandoorging.
De jongen fietste over het fietspad op de Broekhovenseweg toen er plotseling een vrouw voor hem stil bleef staan. Omdat hij er niet langs kon moest hij afremmen. Toen hij tot stilstand kwam, liep de vrouw op hem af en gaf ze hem een harde duw.
De jongen verloor hierdoor zijn evenwicht en viel op de grond. Daarna pakte de vrouw zijn fatbike en fietste ze weg. Het slachtoffer bleef huilend achter.
Voorbijganger schoot te hulp
Een voorbijganger ontfermde zich over de jongen. Ondertussen werd de politie gewaarschuwd. Agenten gingen meteen in de buurt op zoek naar de verdachte.
Een medewerker van cameratoezicht zag op beelden dat de vrouw richting de Tuinstraat fietste. Daar konden agenten de 24-jarige vrouw aanhouden en werd ook de fatbike gevonden.
De verdachte is meegenomen naar het bureau en zit vast voor verder onderzoek.