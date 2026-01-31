Garnalenvisser Koos raakt werk én misschien ook zijn huis in Moerdijk kwijt

"Het idee was om hier oud te worden, niet om opnieuw te moeten beginnen." Voor inwoners van Moerdijk is de toekomst wankel. Het dorp moet misschien plaats maken voor industrie. Het definitieve besluit laat nog even op zich wachten, maar de gevolgen zijn nu al te voelen bij mensen die hier hun bestaan hebben opgebouwd.

Hoe inwoners omgaan met die onzekerheid is te zien in Ondertussen in Moerdijk, een nieuwe serie op Brabant+. Daarin worden bewoners gevolgd in een periode waarin deze grote plannen boven hun hoofd hangen, maar de concrete antwoorden nog ontbreken. Dubbel afscheid voor garnalenvisser

Voor Koos de Visser komt die onzekerheid bovenop een ander afscheid. Dit jaar stopt hij met het vissen op garnalen in de Noordzee omdat de regels strenger worden. "We zijn het schip nu aan het ontmantelen. Dan is het hoofdstuk klaar." Als Moerdijk verdwijnt, raakt hij over een tijdje ook zijn huis kwijt. "Ik ga niet als eerste weg,” zegt hij met een glimlach. “Maar ik zorg ook dat ik niet de laatste ben."

Ook Martin Brusse had zijn toekomst in Moerdijk anders voorgesteld. Acht jaar geleden verhuisde hij met zijn vrouw naar het dorp. Ze investeerden in zonnepanelen en een pelletkachel. "Het idee was om hier oud te worden", zegt de gepensioneerde oud-leraar. "Dat dit nu ineens zo onzeker is, komt hard aan." Vergoeding van de kosten

Brusse is vooral boos over de vergoedingsregeling. "De woningwaarde wordt wel vergoed, maar alle extra kosten? Verhuizen, opnieuw beginnen, het feit dat je gedwongen weg moet. Daar is nauwelijks oog voor." Brusse denkt eraan naar België te verhuizen. Niet iedereen rekent al op vertrek. Jacques van IJsseldijk, die net buiten Moerdijk woont en oude stadsbussen verzamelt, blijft afwachten. "Ik zit hier goed", zegt hij. "En bovendien: het besluit is nog niet genomen. Niks staat vast." Het duurt nog tot de zomer voordat de inwoners van het dorp écht duidelijkheid hebben. De gemeente heeft al ingestemd met het plan om het dorp op te heffen, maar het Rijk en de gemeente wilden meer bedenktijd. En dus zitten de Moerdijkers voorlopig in onzekerheid.

Ondertussen in Moerdijk volgt het dorp in deze onzekere tijden.