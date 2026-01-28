In Brabant geen enkele vrouw voor SGP op de kieslijst: 'Bestuur wil niet'

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart stellen de Brabantse afdelingen van de SGP geen enkele vrouw verkiesbaar. De discussie over 'de rol van de vrouw' in de politiek binnen de streng protestantse partij speelt al jaren. Hoewel op steeds meer plekken in het land vrouwen wèl worden toegelaten tot de SGP-kieslijst, behoort men in Brabant tot de absolute achterhoede.

Volgens de SGP zijn mannen en vrouwen niet gelijk. "Man en vrouw hebben een verschillende aanleg en roeping. Het is onbegonnen werk om dit onderscheid weg te poetsen. Het hameren op gelijkheid en onderlinge uitwisselbaarheid van man en vrouw miskent de natuurlijke werkelijkheid", schrijft de partij op haar website.

Uit een inventarisatie van het Reformatorisch Dagblad blijkt dat op achttien plaatsen in Nederland vrouwen voor de SGP meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden. In totaal gaat het om 46 vrouwelijke kandidaten.

Voorop lopen

Geen van de vrouwelijke kandidaten is verkiesbaar in Waalwijk en Altena, de twee Brabantse gemeenten waar de SGP in maart meedoet. "Binnen de afdeling zijn sowieso weinig vrouwen actief", verweert de secretaris voor de Waalwijkse afdeling Wouter Pruissers zich. "We volgen de ontwikkelingen binnen onze partij, maar we zien dat er voor de Tweede Kamer ook geen vrouwen op de lijst stonden. Wij lopen niet graag voorop."

Volgens Pruissers wordt de discussie binnen het Waalwijkse bestuur wel gevoerd. "De mening van het bestuur en fractie over deze kwestie is niet eenduidig."

'Bestuur wil niet'

Hoe breed die discussie gevoerd wordt, is de vraag. "Ik ben de enige die vindt dat vrouwen bij ons op de lijst horen", zegt Henk van Zelst. Hij is gemeenteraadslid voor de SGP in Waalwijk en namens ChristenUnie-SGP lid van Provinciale Staten.

"Het bestuur wil niet", zegt Van Zelst. "Ik maak me er al jaren hard voor, want een vrouw zou een net zo goed gemeenteraadslid voor de SGP kunnen zijn als een man." Toch wil zijn partij niet. "Dat wist ik natuurlijk toen ik lid werd, maar je bent het nooit honderd procent met een partij eens."

Ook in Altena, waar de SGP in Brabant haar meeste stemmers vindt, staan geen vrouwen op de lijst. Of het hier ook om een ideologische keuze gaat, of dat er geen geschikte vrouwelijke kandidaten zijn is onduidelijk. Het lukte de afdeling de afgelopen dagen niet om vragen hierover te beantwoorden.