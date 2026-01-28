Man met kanker mishandelt vriendin die hem pest om stoma en medicatie
"Als liefde zeer doet, is het dan wel echte liefde?", vraagt de rechter woensdagmiddag aan een 58-jarige man uit Zundert. De man staat terecht nadat hij zijn toenmalige vriendin mishandelde met een pantoffel en hun vakantie in Spanje uit de hand liep. Hij uitte zijn woede fysiek, zij deed het mentaal. Een giftige cocktail van aantrekken en afstoten.
"Volgens mij is dit een stormachtige relatie", begint de rechter de zitting. Voor haar neus zit meneer Van E. met zijn handschoenen en jas nog aan. "Dat is niet omdat hij snel weg wil, maar vanwege zijn gezondheid", legt zijn raadsvrouw uit. Van E's zenuwen zijn beschadigd en hij is net schoon verklaard nadat hij kanker had. "Binnenkort heeft hij weer een scan", zegt zijn raadsvrouw. "Dat is heel spannend."
Van E. heeft een grillige tijd achter de rug. Alleen, maar ook samen met de vrouw, die inmiddels zijn ex is. Hij was ziek en kreeg chemotherapie. En thuis was het allesbehalve rustig. De man werd eerder al veroordeeld voor mishandeling van deze partner. In 2024 was het weer twee keer raak.
Het pantoffel-incident
Voor het gemak spreekt de rechter van het ‘pantoffelincident’. Het gaat over een dag waarop het tweetal ruzie kreeg. Van E. was toen al ziek en net geopereerd. "Ik had pijn, wilde rust en op bed liggen", vertelt hij. Ze woonden niet samen en zijn vriendin stuurde hem naar huis.
"Dat kwetste me", reageert de man. "We kregen een discussie over wat je voor elkaar over hebt." Dat escaleerde snel en er volgde een achtervolging door het huis. Elke keer als Van E. op bed wilde gaan liggen, deed de vrouw het licht aan en trok ze de dekens van hem af. "Ze bleef me lastigvallen", zegt Van E.
"Het ging er ruw aan toe. Ik heb mijn pantoffel in haar richting gegooid, maar het is nooit de bedoeling geweest om haar te raken", zegt hij. Ook zou het bed tijdens de ruzie zijn gesneuveld. "Maar dat was al gammel."
De pantoffel zou bedoeld zijn als waarschuwing, niet om haar écht pijn te doen. "Ik ben er erg van geschrokken, dat had ik nooit mogen doen", zegt de verdachte. Waarop de rechter antwoordt dat hij best had kunnen inschatten dat de slof de vrouw zou raken, in een kleine kamer.
"We hebben ook hele fijne en mooie dingen meegemaakt. Ik geloofde er wel nog in."
Ondertussen begint het slachtoffer zachtjes te huilen. De pantoffel zorgde voor een bloeduitstorting op haar borst, de foto's zitten in het dossier. "Als liefde zeer doet, is het dan wel echte liefde?", vraagt de rechter. Maar de twee hebben het óók fijn gehad, zegt de man. "We hebben ook heel fijne en mooie dingen meegemaakt. Ik geloofde er wel nog in."
Het Spanje-incident
Niet veel later volgde 'het Spanje-incident'. Na een ruzie in de auto, sloeg wederom de vlam in de pan. "Hij schreeuwde dat hij me kapot zou maken", schrijft zijn ex in haar verklaring.
Bij het hotel aangekomen, liet de vrouw haar vriend de kamer niet meer binnen. "Maar ik zat met een volle stoma en ik had veel pijn", reageert de man daarop. "Toen heb ik met twee vingers op haar borst geduwd en haar op bed geduwd." Volgens de vrouw zou hij haar tegen haar billen hebben geschopt, aan haar enkels van het bed hebben getrokken en heeft hij haar tegen haar achterhoofd geslagen. "Het werd duwen en trekken", reageert hij daarop.
Meermaals vraagt de rechter aan de man waarom hij niet wegging. Waarom hij het contact niet verbrak. De grens niet aangaf. "Maar als ik een week mijn telefoon uitzette, kwam ze vervolgens gewoon aan mijn deur", zegt Van E. In appjes had ze het over samen uit eten gaan. Over kusjes en knuffels geven. Maar ze vroeg hem ook om te stoppen met zijn medicatie tegen de kanker. Omdat het voor intimiteitsproblemen zorgde.
"Het maakt niet uit wat uw partner doet: de grens ligt bij fysieke pijn."
Dat was voor Van E. de druppel. "Hoe kan iemand je vragen zoiets te doen?", vraagt hij zich hardop af. "Ik heb me voorgenomen geen contact meer te hebben, omdat ik rust wil in mijn leven. Ik hou nog steeds heel veel van haar, na alles wat er is gebeurd. Maar een relatie is niet te doen."
Allebei gingen ze over elkaars grens: hij fysiek, zij mentaal. "Maar het maakt niet uit wat uw partner doet: de grens ligt bij fysieke pijn", zegt de rechter duidelijk. "Huiselijk geweld heeft altijd verstrekkende gevolgen." En omdat de man nog in zijn proeftijd zat voor de vorige mishandeling van deze vriendin, krijgt hij een gevangenisstraf opgelegd. 31 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en een schadevergoeding.
Tot slot spreekt de officier van justitie nog wat advies uit. "Doe het nou niet, hou je in", zegt ze. Waarna de exen, zonder elkaar aan te kijken, de zitting verlaten.