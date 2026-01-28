Man mishandelt vriendin met pantoffel, zij wil dat hij met medicatie stopt

"Als liefde zeer doet, is het dan wel echte liefde?", vraagt de rechter woensdagmiddag aan een 58-jarige man uit Zundert. De man staat terecht nadat hij zijn toenmalige vriendin mishandelde met een pantoffel en hun vakantie in Spanje uit de hand liep. Hij uitte zijn woede fysiek, zij deed het mentaal. Een giftige cocktail van aantrekken en afstoten.

"Volgens mij is dit een stormachtige relatie", begint de rechter de zitting. Voor haar neus zit meneer Van E. met zijn handschoenen en jas nog aan. "Dat is niet omdat hij snel weg wil, maar vanwege zijn gezondheid", legt zijn raadsvrouw uit. Van E's zenuwen zijn beschadigd en hij is net schoon verklaard nadat hij kanker had. "Binnenkort heeft hij weer een scan", zegt zijn raadsvrouw. "Dat is heel spannend."

Van E. heeft een grillige tijd achter de rug. Alleen, maar ook samen met de vrouw, die inmiddels zijn ex is. Hij was ziek en kreeg chemotherapie. En thuis was het allesbehalve rustig. De man werd eerder al veroordeeld voor mishandeling van deze partner. In 2024 was het weer twee keer raak.

Het pantoffel-incident

Voor het gemak spreekt de rechter van het ‘pantoffelincident’. Het gaat over een dag waarop het tweetal ruzie kreeg. Van E. was toen al ziek en net geopereerd. "Ik had pijn, wilde rust en op bed liggen", vertelt hij. Ze woonden niet samen en zijn vriendin stuurde hem naar huis.

"Dat kwetste me", reageert de man. "We kregen een discussie over wat je voor elkaar over hebt." Dat escaleerde snel en er volgde een achtervolging door het huis. Elke keer als Van E. op bed wilde gaan liggen, deed de vrouw het licht aan en trok ze de dekens van hem af. "Ze bleef me lastigvallen", zegt Van E.

"Het ging er ruw aan toe. Ik heb mijn pantoffel in haar richting gegooid, maar het is nooit de bedoeling geweest om haar te raken", zegt hij. Ook zou het bed tijdens de ruzie zijn gesneuveld. "Maar dat was al gammel."