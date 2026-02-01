Appartement in deze kerk te koop: ‘Altijd een bepaalde rust’

Wonen in een voormalige kerk is voor veel mensen een droom. In Eindhoven staat nu zo’n appartement te koop. Voor verkoper Stefan was de keuze om in een kerk te gaan wonen destijds snel gemaakt. “Ik heb mijn hele leven al iets met kerken. Je voelt daar altijd een bepaalde rust en geschiedenis.”

Het appartement ligt aan de Korianderstraat, in de Kruidenbuurt in het stadsdeel Stratum. Het maakt deel uit van een kerkgebouw dat enkele jaren geleden is getransformeerd tot zeventien woningen. Stefan kocht zijn appartement al voordat de verbouwing begon. “Ik had Eindhoven al langer in mijn achterhoofd als mogelijke woonstad. Toen dit project zich aandiende, wist ik eigenlijk meteen: dit past bij mij.”

Bijzonder wonen in een kerk

Wonen in een kerk heeft volgens hem iets bijzonders. “Die gebouwen zijn ruim, hebben dikke muren en hoge plafonds. Dat voel je meteen. De woonkamer is heel hoog, dat geeft een sfeer die je in een gewoon appartement bijna nooit hebt.”

De woning bestaat grotendeels uit één open leefruimte met woonkamer en keuken. “Dat is echt het hart van het huis”, zegt Stefan. “Ik heb hier veel mensen ontvangen, etentjes gegeven en kleine feestjes georganiseerd. Iedereen zegt hetzelfde: de hoogte en de afwerking maken het bijzonder.”

Nergens op bezuinigd

Stefan woonde uiteindelijk niet permanent in het appartement. “Het was bedoeld als investering”, legt hij uit. “Ik heb er absoluut niet op bezuinigd: een goede keuken, mooie vloer, lambrisering en een aangelegde tuin. Ik heb zelfs een extra slaapkamer laten toevoegen, waardoor het ook geschikt werd voor logés. Maar door gewijzigde verhuurregels werd verhuren steeds minder aantrekkelijk. Toen heb ik besloten het te verkopen.”

Het appartement heeft een woonoppervlakte van 97 vierkante meter, telt twee slaapkamers en beschikt over een tuin van ongeveer 65 vierkante meter. Het is volledig gasloos, heeft vloerverwarming, een warmtepomp en energielabel A+. De vraagprijs bedraagt 525.000 euro.

Veranderende buurt

Ook de buurt sprak Stefan aan. “De Kruidenbuurt is echt aan het veranderen”, zegt hij. “Het is een vriendelijke wijk en in het gebouw woont een brede variëteit aan mensen. Er is veel contact onderling, iedereen helpt elkaar. En buiten is parkeren nooit een probleem. Het is nog gratis ook.” Waarom hij nu afscheid neemt? “Verhuizen voelt voor mij altijd als een nieuw hoofdstuk. Je sluit iets af en begint weer opnieuw. Dit huis heb ik met veel plezier gemaakt. Nu is het tijd dat iemand anders er echt gaat wonen en er een eigen plek van maakt.”

