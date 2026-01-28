Jury kiest beste 33 inzendingen van Kies je Kraker: 'Het niveau is hoog!'

Van getoeter en geblaas tot de beste woordgrapjes. Alleen de allerbeste carnavalsnummers komen in aanmerking voor Kies je Kraker 2026. Ook dit jaar gaat Omroep Brabant weer op zoek naar de beste carnavalshit. Woensdag heeft de jury uit alle inzendingen 33 kanshebbers geselecteerd.

Uit de inzendingen kiest de jury 33 nummers die kans maken op de felbegeerde titel Kies je Kraker 2026. Wie de uiteindelijke winnaar wordt, is aan het publiek. "Maandag in de ochtendshow KEIgoeiemorgen! hoor je wie erbij zitten. Vanaf dan kan er gestemd worden."

Onder het genot van een worstenbroodje (of twee) en een bakkie koffie luisteren de juryleden naar 110 carnavalsliedjes. "Het niveau is hoog dit jaar", zegt radioproducer en jurylid Mark Versteden.

Net als andere jaren zit er veel verschil in de inzendingen. "Er zit een hoop tussen. Dit jaar is er veel AI (kunstmatige intelligentie). Soms pakt dat goed uit en soms klinkt het als een natte boterham."

Bijzonder jurylid

Naast Mark, mensen uit de muziekwereld en dj's van Omroep Brabant is er ook een bijzonder jurylid. Radioluisteraars konden zich aanmelden om mee te jureren en daar is er ééntje uit gekozen: Joanne van Gils. "Het was keigezellig vandaag. Heel veel muziek, trompetters, accordeon, doedelzak. Van alles kwam voorbij", vertelt ze.

Op de vraag of het allemaal goed klonk, moet ze lachen. "Soms klinkt het net wat minder, maar goed, die moet je ook hebben hè. Er moeten ook nummers afvallen. Anders is het geen competitie."

Na een flinke dag vergaderen is de jury tot een besluit gekomen. "Het heeft even geduurd, maar dat mag ook. Er is veel tijd en energie in de nummers gestoken. En welke nummers door zijn? Dat houden we nog even geheim."

Vanaf maandag kan het publiek stemmen op de beste carnavalskraker. De winnaar wordt tijdens 3 Uurkes Vurraf bekend gemaakt.