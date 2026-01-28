Politie doet toch onderzoek na zwaar fietsongeluk Dorota (51) in Etten-Leur

Dorota (51) uit Oudenbosch raakte op 20 januari ernstig gewond op het fietspad van de Hoevenseweg in Etten-Leur. Zo ernstig, dat haar gezicht gereconstrueerd moest worden. Er zitten nu vijf titanium platen en twintig schroeven in. Wat in eerste instantie werd gezien als een ongeluk, roept bij de familie steeds meer vragen op.

Kim Panhuijzen Geschreven door

Dorota fietste over het fietspad toen zij een groep tieners op fatbikes tegemoet zag komen. Volgens dochter Agnieszka (30) probeerde haar moeder uit te wijken. ''Op dat moment kreeg ze veel pijn in haar gezicht”, zegt ze. Dorota raakte bewusteloos en kan zich het moment zelf nauwelijks herinneren. De jongeren boden geen hulp en bleven niet wachten. Dorota werd pas na enkele minuten gevonden door een voorbijganger, die de politie inschakelde. Zware verwondingen

De verwondingen van Dorota zijn ernstig en vooral zichtbaar in haar gezicht. "Haar bovenkaak is losgeraakt. Daarvoor is ze geopereerd”, legt Agnieszka uit. Ook haar neus is gebroken. Of er nog een nieuwe operatie nodig is, is nog niet duidelijk.

De familie vraagt zich af wat er gebeurd kan zijn, omdat opvallend genoeg haar fiets niet beschadigd is. Verder is bij een gewone val vaak maar één kant van het gezicht beschadigd, terwijl bij Dorota beide kanten geraakt zijn en ook haar neus is gebroken. Dat deed ook bij haar artsen de wenkbrauwen fronsen. Grote impact

Naast de lichamelijke schade is de emotionele impact groot. Dorota durft niet te fietsen en voelt zich onveilig om alleen de straat op te gaan. ''Het is echt een trauma voor haar. Zij heeft veel pijn”, zegt Agnieszka. Oproep aan getuigen

Haar dochter heeft aangifte gedaan bij de politie. Ze is met name benieuwd wat de rol was van de groep van ongeveer vijf tieners, tussen de 13 en 16 jaar oud, die op fatbikes reden. "Ik hoop dat mensen die iets hebben gezien zich melden bij de politie”, zegt Agnieszka. Getuigen zouden kunnen helpen om de jongens op te sporen en zo meer duidelijkheid te krijgen over wat er die ochtend op het fietspad is gebeurd. De politie ging eerst uit van een verkeersongeluk, maar na de aangifte wordt het onderzoek nu opnieuw bekeken, zo laat de woordvoerder weten.