Tilburger zwaargewond bij hijswerkzaamheden, krijgt tiny house op zich

Tijdens hijswerkzaamheden in het Zuid-Hollandse Giessenburg is een man (36) uit Tilburg zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kreeg een tiny house op zich. De man is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis, meldt de politie.

Het zou gaan om een 14 ton zwaar bouwwerk dat tijdens het hijsen is losgeschoten en op het slachtoffer terecht is gekomen. De politie kan dat niet bevestigen

Volgens regionale omroep Rijnmond is de toestand waarin het slachtoffer verkeerd zorgwekkend. Hij is met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.

De Arbeidsinspectie gaat het ongeluk dat gebeurde aan de Doetseweg onderzoeken, zegt een politiewoordvoerder die over de toedracht verder niets kan zeggen.