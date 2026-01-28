Militair medisch team bereidt zich in Brabant voor op echte noodsituaties

Het geluid van helikopters en ambulances klinkt luid in Woensdrecht, Rucphen en Noordhoek. De 11 Luchtmobiele Brigade, onderdeel van de landmacht, oefent daar tot en met 6 februari met haar medisch personeel om mensenlevens te redden in noodsituaties.

Militair artsen, verpleegkundigen en geneeskundig verzorgers doen mee aan de oefening. Ze werken met mobiele behandelposten en ambulances, en oefenen met het vervoer van patiënten per helikopter of vliegtuig, meldt de 11 Luchtmobiele Brigade.

De oefening heet Falcon Bandage en wordt jaarlijks gehouden. De training richt zich op het snel verlenen van eerste medische zorg, het vervoeren van patiënten naar zorglocaties en het goed laten functioneren van medische zorg wanneer de situatie escaleert.

Inzetbaar

Het doel is het klaarzetten van het medische team voor echte inzet. Militairen van deze eenheid werken momenteel in Bosnië en Curaçao. Anderen keerden onlangs terug van een NAVO-missie in Irak.