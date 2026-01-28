Opvallende vondst in Breda: zakken met wit poeder verstopt in bumper auto

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een opmerkelijke vondst gedaan in Breda. Agenten controleerden een huurauto op de A16 toen zij pakketten met wit poeder, verstopt in de voorbumper van de auto zagen. De twee inzittenden zijn aangehouden.

Agenten van de Landelijke Expertise en Operaties (LX) zagen tijdens hun surveillance op de snelweg een huurauto met een buitenlands kenteken rijden. Ze besloten de auto te controleren.

Bij de technische controle werd de motorkap geopend. Onder de motorkap zagen de agenten op een paar ongebruikelijke plekken zwarte tape zitten. Bij nadere inspectie vonden ze in de voorbumper van de auto meerdere pakketten met daarin wit poeder.

Twee mannen aangehouden

De twee inzittenden, een 32-jarige en een 33-jarige man uit Colombia, zijn aangehouden. De huurauto is meegenomen naar het bureau. Daar heeft de politie later nog meer pakketten wit poeder gevonden.

In totaal werden 25 zakken met vermoedelijke verdovende middelen gevonden. De recherche van de LX doet verder onderzoek naar de zaak.