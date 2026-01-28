Henk Krol 32 kilo afgevallen na relatiebreuk

Oud-politicus Henk Krol (75) en zijn verloofde, oud-voetballer Aldo Koning (55), zijn na vijftien jaar uit elkaar. Dat laat het stel weten aan De Telegraaf. Het tweetal verbrak eind 2025 de relatie.

"Na een periode van zorgvuldige afweging hebben wij besloten ieder onze eigen weg te gaan", zeggen de mannen. "Wij kijken met respect en waardering terug op de tijd die we vijftien jaar samen hebben gehad. Deze beslissing is in goed overleg genomen. Wij vragen de media om onze privacy te respecteren. Er zullen geen verdere mededelingen worden gedaan."

Sinds 2010 samen

Krol (75) en Koning (55) waren samen sinds 2010. Zij leerden elkaar kennen bij een theatervoorstelling. In 2021, na het afsluiten van zijn politieke carrière, vroeg Krol zijn partner ten huwelijk. Krol heeft in zijn functie als hoofdredacteur van de GayKrant een kwart eeuw gelobbyd voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht.

Krol zegt tegen De Telegraaf wel dat hij van verdriet 32 kilo is afgevallen.