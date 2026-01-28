Tekenen met schapen en koeien: groot en levend kunstwerk op Vlagheideberg

De Vlagheideberg, een voormalige vuilstort bij Eerde, krijgt drie enorme en levende kunstwerken. Dat maakt de gemeente Meierijstad woensdagmiddag bekend. Tekeningen van kinderen komen in het landschap tot leven door schapen en koeien, die als 'kunstenaars' de patronen gaan grazen. Het ontwerp van kunstenaars Mischa en Jeroen Doorenweerd zorgt voor een kunstwerk dat niet alleen van dichtbij, maar ook vanuit de lucht te bewonderen is.

Een aantal maanden geleden zijn tien kunstenaars benaderd voor een nieuw kunstproject op de 25 meter hoge Vlagheideberg. Een van hen is Jeroen Doorenweerd uit Tilburg. "Ik ben toen eerst een kijkje gaan nemen bij de Vlagheideberg. Ik had geen idee wat het was. Eenmaal daar dacht ik bij mezelf: 'Jeetje, wat een ding is dat'." "Ik dacht eerst, wat moeten we daar in hemelsnaam gaan doen", vult hij aan. Al snel vroeg hij hulp van zijn zoon en collega-kunstenaar Mischa Doorenweerd. "We zijn wel gewend om samen te werken, maar hebben nog nooit samen een kunstwerk gemaakt. Dat is helemaal nieuw."

"Dat is wel heel cool, want dat hebben we nog nooit gezien of gedaan."

Het ontwerp van de heren kwam als beste uit de bus. "Je hebt een aantal dingen die je opvallen in het gebied, zoals de koeien en schapen die daar grazen. Daarnaast is er veel natuur. We hebben goed nagedacht hoe we daar op een goeie manier mee om kunnen gaan."

"En ineens kwam het idee", vertelt Jeroen. Gebaseerd op de afrastering voor de dieren ontstond het idee voor het kunstwerk. "De omheining gaan we in de vormen van een getekend ontwerp zetten. De dieren doen vervolgens het werk door eromheen te grazen. Dat vonden we wel cool, want dat hadden we nog nooit gezien of gedaan." Tekeningen van kinderen

De kunstenaars gaan kinderen uit Meierijstad betrekken bij het definitieve ontwerp en de uitvoering. "Kinderen uit de hele gemeente Meierijstad mogen tekeningen insturen. Daar kiezen we er drie van en deze gebruiken we als uitgangspunt voor de kunstwerken." De tekeningen worden uiteindelijk vergroot tot een afbeelding van honderd bij zeventig meter. Deze zal te zien zijn vanaf meerdere plekken op de berg, maar ook vanuit de lucht. "Wellicht moeten we nog wat dingen aanpassen aan de ontwerpen zodat ze vanuit meerdere perspectieven duidelijk te zien zijn. Dat is een uitdaging." Uiteindelijk zal de lijn van het potlood op het papier plaats moeten maken voor het hek van de koeien en schapen dier er leven. De kuddes worden ingezet als een soort kunstenaarscollectief die het gras om de tekeningen kort grazen. Hierdoor worden de tekeningen zichtbaar.

De Vlagheideberg van boven met daarin schetsen van de mogelijke kunstwerken (foto: Gemeente Meierijstad)