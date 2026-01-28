Bas Nijhuis fluit topper PSV - Feyenoord niet vanwege blessure

Bas Nijhuis kan door een blessure zondag de Eredivisiewedstrijd tussen PSV en Feyenoord niet fluiten. Allard Lindhout vervangt hem, meldt de KNVB.

Nijhuis raakte dinsdagochtend geblesseerd tijdens een scheidsrechtersbijeenkomst in Zeist. De ernst en duur van de blessure zijn nog niet duidelijk. "De KNVB wenst Bas een goed herstel toe", meldt de voetbalbond.

Koploper PSV heeft een voorsprong van 14 punten op nummer 2 Feyenoord. De wedstrijd in Eindhoven begint zondagmiddag om half drie.