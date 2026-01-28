Man plast politiecel vol en smeert bloed op muren na aanhouding

Een man heeft agenten zondag lang bezig gehouden in Hooge Mierde. Eerst werd hij aangehouden omdat hij iemand had geslagen, gewurgd en bedreigd met een mes. Eenmaal in de cel op het politiebureau plaste hij op de grond en smeerde hij de muren en camera's vol met bloed.

De man bleek naast de wurging en bedreiging ook een auto te hebben vernield met een hamer. Hij werd daarom aangehouden voor mishandeling, bedreiging, vernieling en het bezit van wapens.