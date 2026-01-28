Advertentie
Man plast politiecel vol en smeert bloed op muren na aanhouding
Vandaag om 16:41 • Aangepast vandaag om 16:58
Een man heeft agenten zondag lang bezig gehouden in Hooge Mierde. Eerst werd hij aangehouden omdat hij iemand had geslagen, gewurgd en bedreigd met een mes. Eenmaal in de cel op het politiebureau plaste hij op de grond en smeerde hij de muren en camera's vol met bloed.
De man bleek naast de wurging en bedreiging ook een auto te hebben vernield met een hamer. Hij werd daarom aangehouden voor mishandeling, bedreiging, vernieling en het bezit van wapens.
De politie Eersel De Kempen deelt op Instagram een foto van de vervuilde politiecel. Op de grond ligt een plas urine, behalve op de muren en de camera's kwam er ook bloed op de grond terecht.
De verdachte wordt ook vernieling van de politiecel ten laste gelegd.
