Oma Corry (90) laat samen met de vrouwen uit haar familie een tattoo zetten

Je bent nooit te oud om je eerste tattoo te laten zetten. De 90 jarige Corry uit Rucphen is daar het bewijs van. Ze ging samen met haar dochters en kleinkinderen een dagje naar Den Bosch en de groep eindigde spontaan bij een tattooshop. "Ik had niet verwacht dat ze ja zou zeggen", lacht dochter Carina (62).

Iets leuks doen met de vrouwen is vaste prik bij de familie van oma Corry en dochter Carina. "Eerst waren het weekendjes weg, maar op een gegeven moment werd oma slechter. In september 2024 was het de eerste keer dat we gewoon een dagje weggingen in plaats van een heel weekend", vertelt Carina. Oma wilde nog graag een keer naar Den Bosch, dus dat werd de bestemming voor het dagje uit. "We hadden een rondvaart gedaan en tijdens de high tea zaten we te bedenken wat we daarna gingen doen." Een van de meiden stelde voor om een tattoo te laten zetten. Dat vonden de meesten een leuk idee. "Mijn dochter vraagt al heel lang of ik samen met haar een tattoo wil zetten. Toen werd ook aan mij gevraagd of ik het wilde, dus ik zei: 'alleen als oma ook ja zegt'. Ik dacht: die gaat toch geen ja zeggen."

"Oma werd in haar rolstoel naar binnen geduwd."

Tegen ieders verwachting in zei oma ja. "Dat had ik echt niet verwacht. Dus toen moest ik ook", vertelt Carina. Zo gezegd zo gedaan. De vrouwen zochten een tattooshop op. Het was net voor sluitingstijd, maar de tatoeëerder had nog wel even tijd. "Dus werd oma in haar rolstoel naar binnen geduwd." De zes vrouwen lieten allemaal een klein hartje op hun pols zetten. Aan het einde van de dag werd oma weer naar het verzorgingstehuis gebracht. "Toen we thuiskwamen zei oma tegen de verpleegsters dat ze goed voor haar tattoo moesten zorgen. Het moest in haar dossier. Nou, de verpleegsters bescheurden het natuurlijk. Dat een vrouw van die leeftijd nog een tattoo liet zetten. Het is daar ook helemaal niet het type voor."

"Ze maakt er een heel ander verhaal van, maar dat maakt helemaal niets uit."

Toch is iedereen nog steeds blij met de tattoo, ook oma. "Ze is een beetje dement aan het worden. Ze zei laatst dat ze het zo mooi vond dat zij aan ons had voorgesteld om een tattoo te laten zetten. Ze maakt er een heel ander verhaal van, maar dat maakt helemaal niets uit." Oma is nu 90 jaar en binnenkort staat het volgende dagje uit van de vrouwen weer op de agenda. "We gaan geen activiteiten meer doen, want dat kan ze niet. Maar ze gaat wel mee, want misschien is het wel de laatste keer dat het kan."

