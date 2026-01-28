Marco Kroon zag musical Soldaat van Oranje 27 keer: 'Levend museum'

Majoor Marco Kroon blijkt een van de grootste fans van de musical Soldaat van Oranje. De drager van de Willems-Orde zag de voorstelling 27 keer, vertelt de Schijndelnaar aan De Telegraaf. Hij vindt het ontzettend jammer dat de voorstelling gaat stoppen.

"Het is een soort levend museum geworden. Er is een hele generatie mee opgegroeid", zegt Kroon tegen de krant . De musical gaat over de oorlogsjaren van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema en zijn vrienden.

"Het laat zien dat er in oorlogstijd soms foute keuzes worden gemaakt. Juist dat spreekt tot de verbeelding van de jeugd", aldus Kroon. "Het is belangrijk dat zij dit meekrijgen, omdat het hen aan het denken zet over goed en kwaad."

Kroon is geen fan van de nieuwe musical 40-45 van Gert Verhulst, die inmiddels anderhalf jaar in Barneveld te zien is. "Mijn hart ligt toch echt bij Soldaat van Oranje. Dat is een echt verhaal, een stukje krijgsverhaal dat wordt doorverteld", stelt de majoor.

Hazelhoff Roelfzema was net als Kroon onderscheiden met de Willems-Orde. De makers van Soldaat van Oranje maakten maandag bekend dat de voorstelling na zestien jaar stopt. Op 12 juli wordt de musical voor de laatste keer gespeeld.