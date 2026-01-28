Auto in de sloot bij oprit A50 na ongeluk, één inzittende gewond

Een auto is woensdagmiddag in de sloot beland bij een botsing met een andere auto op de Erfsestraat in Ravenstein. Een persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde bij de oprit naar de A50 richting Nijmegen en zorgde voor vertraging.

Op de kruising botsten de twee auto's rond kwart over vier op elkaar. Een auto kwam in de sloot terecht. De andere auto raakte aan de voorkant volledig beschadigd. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Een iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het kruispunt ligt bij de oprit naar de A50 richting Nijmegen en de afrit van Ravenstein. Het ongeluk zorgde voor een flinke file. Rijkswaterstaat probeerde de verkeerschaos in goede banen te leiden. Meerdere rijrichtingen werden een tijdje afgesloten en verkeer moest keren. Later nam de provincie het over van Rijkswaterstaat.

De twee auto's zijn getakeld door een bergingsbedrijf. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.