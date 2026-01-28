Ontslagronde bij ASML en mega vangst coke in Moerdijk: dit gebeurde vandaag

Van een grote cocaïnevangst in Moerdijk tot een ontslagronde bij ASML ondanks een recordomzet. Er gebeurde deze woensdag weer van alles in de provincie. Dit zijn de vier verhalen die je gelezen moet hebben.

ASML schrapt ondanks een recordomzet 1700 banen in managementlaag. Het bedrijf wil de organisatie stroomlijnen omdat ingenieurs te veel tijd kwijt zijn aan afstemming in plaats van innovatie. Een deel van de ontslagen medewerkers kan mogelijk aan de slag in nieuwe ingenieursrollen. De Veldhovense chipmachinemaker boekte in 2025 een recordomzet van 32,7 miljard euro. Hier lees je het hele verhaal.

In Moerdijk is een van de grootste cocaïnevangsten ooit in Nederland gedaan: 4830 kilo met een straatwaarde van honderden miljoenen euro's. De drugs zaten verstopt in magneten en waren bestemd voor een locatie in de gemeente Moerdijk. De vangst past in een trend van steeds grotere drugstransporten via Nederlandse havens. Lees hier het hele verhaal.

In Eindhoven eist justitie 14 en 16 jaar cel tegen twee mannen voor een dodelijke schietpartij bij een ripdeal op een woonwagenkamp. Hoewel onduidelijk is wie het dodelijke schot loste, vindt justitie beide verdachten verantwoordelijk voor de dood van Fouad uit Utrecht. Check het hier.

Waar Tilburg eerder ingreep tegen gebedsgenezer Tom de Wal, staat Eindhoven een kerkdienst toe van zijn volgelingen. De gemeente laat weten zich niet te bemoeien met geloofsinhoud zolang er geen wetten worden overtreden. Hier lees je het hele verhaal.