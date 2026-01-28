Navigatie overslaan

Twee gewonden bij steekpartij in Maaskantje, verdachte aangehouden

Vandaag om 19:02 • Aangepast vandaag om 19:49
Er is een verdachte aangehouden (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Er is een verdachte aangehouden (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Bij een steekpartij in een arbeidsmigrantenhotel in Maaskantje (gemeente Sint-Michielsgestel) zijn woensdagavond twee gewonden gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De melding kwam rond half zeven binnen bij de politie. De verdachte die is aangehouden, zou de dader zijn. De twee gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Twee ambulances en meerdere politiewagens kwamen op de melding af. De politie doet onderzoek naar de steekpartij. 

Twee gewonden worden behandeld (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Twee gewonden worden behandeld (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Meerdere ambulances kwamen op de steekpartij af (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Meerdere ambulances kwamen op de steekpartij af (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.