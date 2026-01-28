Advertentie
Twee gewonden bij steekpartij in Maaskantje, verdachte aangehouden
Vandaag om 19:02 • Aangepast vandaag om 19:49
Bij een steekpartij in een arbeidsmigrantenhotel in Maaskantje (gemeente Sint-Michielsgestel) zijn woensdagavond twee gewonden gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden.
De melding kwam rond half zeven binnen bij de politie. De verdachte die is aangehouden, zou de dader zijn. De twee gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Twee ambulances en meerdere politiewagens kwamen op de melding af. De politie doet onderzoek naar de steekpartij.
