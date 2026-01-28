Eindhoven warmt op voor PSV-thuiswedstrijd: ‘Biertje tegen de zenuwen’
Het wordt erop of eronder voor PSV woensdagavond. De Eindhovense club moet tegen Bayern München in de Champions League. De spanning is om te snijden, en dat is te voelen in het centrum van Eindhoven. "Ik ben een beetje de zenuwen aan het wegdrinken", vertelt een supporter.
In het centrum van Eindhoven is het nog niet extreem druk. Een supporter die al bij een kroeg staat, denkt te weten waarom. "Veel mensen moeten waarschijnlijk nog werken. Maar ik heb er wel iets voor over hoor", zegt hij trots. "Nieuw jaar, nieuwe uren, dus ik kon weer snipperuurtjes opnemen. Dan móét je er gewoon bij zijn."
Een andere supporter bij dezelfde kroeg heeft een andere verklaring. "Misschien zijn ze gewoon te zenuwachtig om te komen, haha!"
Zenuwen
De spanning is inderdaad om te snijden, vindt een andere supporter die aan het bier zit. "Ik ben er vroeg bij, vroeg pieken zoals ze het zeggen." Hij geeft toe dat hij de biertjes vooral drinkt om de spanning tegen te gaan.
Wat hij denkt dat de uitslag wordt? "Het gaat een gelijk spelletje worden vandaag. En als we verliezen, gaan we ook door, want de clubs onder PSV bakken er ook niks van. Altijd positief blijven, hè jongens", lacht hij. Maar als hij realistisch blijft: "88ste minuut, dan scoren we de 1-1. Het wordt een zwaarbevochten strijd."
Dat er in de laatste minuut wordt gescoord, denkt ook een andere fan, maar dan wordt het 2-1. "Ik denk dat Perišić scoort en in de laatste minuut Obispo. Ik ga voor de overwinning, dan heb ik minder spanning."
Naar het stadion
"Gewoon een gelijk spelleke, en dan is het goed hè", vertelt een andere supporter. Hij is samen met zijn vriend naar de stad gekomen om de wedstrijd in het stadion te kijken. Zijn vriend begint te lachen om zijn antwoord. "Hij is een optimist", zegt hij lachend. Op de vraag of hij dan denkt dat PSV gaat verliezen, reageert hij: "Nee haha, het valt wel mee. Ik vertrouw erop, maar ik vind het wel echt spannend."
Het was voor hen moeilijk om kaartjes te krijgen. "Iedereen is ineens PSV-fan, omdat PSV het nu zo goed doet", vertelt het duo. Ze kunnen niet vaak naar uitwedstrijden. Mocht PSV verliezen, dan is één ding voor hen wel opgelost: "Dan gaan die mensen die ineens PSV-fan zijn weg en blijven de echte over, haha!"
De wedstrijden tegen Bayern München begint woensdagavond om negen uur.