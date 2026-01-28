Eindhoven warmt op voor PSV-thuiswedstrijd: ‘Biertje tegen de zenuwen’

Het wordt erop of eronder voor PSV woensdagavond. De Eindhovense club moet tegen Bayern München in de Champions League. De spanning is om te snijden, en dat is te voelen in het centrum van Eindhoven. "Ik ben een beetje de zenuwen aan het wegdrinken", vertelt een supporter.

Silke Bertens & David Kramer Geschreven door

In het centrum van Eindhoven is het nog niet extreem druk. Een supporter die al bij een kroeg staat, denkt te weten waarom. "Veel mensen moeten waarschijnlijk nog werken. Maar ik heb er wel iets voor over hoor", zegt hij trots. "Nieuw jaar, nieuwe uren, dus ik kon weer snipperuurtjes opnemen. Dan móét je er gewoon bij zijn." Een andere supporter bij dezelfde kroeg heeft een andere verklaring. "Misschien zijn ze gewoon te zenuwachtig om te komen, haha!" Zenuwen

De spanning is inderdaad om te snijden, vindt een andere supporter die aan het bier zit. "Ik ben er vroeg bij, vroeg pieken zoals ze het zeggen." Hij geeft toe dat hij de biertjes vooral drinkt om de spanning tegen te gaan.