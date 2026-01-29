Oeteldonk is klaar met festivalsfeer en wil terug naar rood-wit-gele roots

De gemeente Den Bosch en De Oeteldonksche Club willen af van de 'festivalsfeer' die de laatste jaren tijdens carnaval in Oeteldonk is ontstaan. Carnaval moet weer het traditionele volksfeest van saamhorigheid worden. "Als Prins Amadeiro après-ski muziek had willen horen, was hij wel gaan skiën", benadrukt de Minister-President van De Oeteldonksche Club.

Ruud Ritzen Geschreven door

"We hebben na corona gezien dat carnaval meer een festival is geworden en daar willen we vanaf", zegt burgemeester Mikkers van Den Bosch. De gemeente en de Bossche carnavalsvereniging zien dat het de laatste jaren tijdens carnaval steeds drukker wordt in de stad. Afgelopen carnaval was het op momenten zo druk dat de gemeente al vroeg in de middag mensen opriep niet meer naar de binnenstad te komen, verschillende gebieden werden afgesloten. Door nu duidelijk te maken waar carnaval in Oeteldonk echt voor staat, hoopt de gemeente dat bezoekers die op zoek zijn naar een 'gewoon feestje' de stad links laten liggen.

Tal van invloeden sluipen stad binnen

Jeroen Dona, Minister-President van De Oeteldonksche Club, ziet tal van invloeden die in zijn ogen te ver van het traditionele carnaval af staan de stad binnensluipen: "We willen de festivalisering van carnaval tegen gaan. Het is een volksfeest, dat je op straat viert met Oeteldonkse muziek. Als we allemaal die kiel aan doen, zijn we allemaal gelijk."

Carnavalsvierders blijven volgens hem en Mikkers meer dan welkom in de stad, mits ze zich aan de geldende carnavalsregels van Oeteldonk houden. "Als je naar iets anders op zoek bent, kun je ook een stationnetje langer in de trein blijven zitten." Bezoekers die zonder kiel of carnavalsjasje naar Den Bosch willen komen hoeven zich nog geen zorgen te maken. Er komen volgens Dona geen bordjes bij het station te staan met de boodschap 'verboden voor bananenpakken'. "Maar in een bananenpak kom je überhaupt niet naar Oeteldonk, ik denk dat iedereen dat inmiddels wel weet", stelt hij hoopvol.

Burgemeester Jack Mikkers en Minister-President van De Oeteldonksche Club Jeroen Dona willen terug naar de basis van het Oeteldonkse carnaval (foto: Ruud Ritzen).