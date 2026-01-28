PSV uitgeschakeld in Champions League na nederlaag tegen Bayern München

Voor PSV zit de Champions League er dit seizoen op. De Eindhovenaren misten woensdagavond grote kansen tegen Bayern München en verloren op eigen veld met 1-2. Door de nederlaag eindigt de ploeg van trainer Peter Bosz op de 28ste plek en kan de focus op de competitie en KNVB Beker.

De verwachtingen waren dat Bayern München met de sterkste elf aan zou treden in Eindhoven, maar dat viel uiteindelijk mee. Toppers als Harry Kane en Michael Olise zaten op de bank. Bij PSV keerde Guus Til na een blessure terug in de spits, terwijl de eveneens teruggekeerde Anass Salah-Eddine op de bank begon.

Al voor het eerste fluitsignaal werd er vanuit het publiek 'alles of niets' gescandeerd. Daar gaf PSV gehoor aan. Vanaf de eerste minuut gaven de Eindhovenaren vol gas, wat al snel resulteerde in grote kansen. Na één minuut schoot Ismael Saibari voor het eerst op goal. Kort daarna was het Ivan Perisic, die na een cornervariant net over schoot.

Maar Bayern München was niet voor niks de nummer twee op de ranglijst voorafgaand aan deze wedstrijd. Een vrije trap op rand zestien werd door Tom Bischof op de lat geschoten. PSV liet zich niet kennen en pakte door. Na een kwartier schoot Joey Veerman van afstand. Dat schot werd van richting veranderd en ging richting de kruising, maar werd op miraculeuze wijze gepakt door Jonas Urbig.

Gemiste kansen

Het was een open wedstrijd van beide kanten en het was een wonder dat het na een half uur nog 0-0 stond. PSV gaf veel ruimte weg in de counter, maar dat resulteerde zelf ook weer in kansen. Net voor rust leek Perisic het Philips Stadion te laten ontploffen, maar twee grote kansen van de Kroaat gingen er net niet in. PSV verdiende een goal in de eerste helft, maar die kwam er niet.