PSV uitgeschakeld in Champions League na nederlaag tegen Bayern München
Voor PSV zit de Champions League er dit seizoen op. De Eindhovenaren misten woensdagavond grote kansen tegen Bayern München en verloren op eigen veld met 1-2. Door de nederlaag eindigt de ploeg van trainer Peter Bosz op de 28ste plek en kan de focus op de competitie en KNVB Beker.
De verwachtingen waren dat Bayern München met de sterkste elf aan zou treden in Eindhoven, maar dat viel uiteindelijk mee. Toppers als Harry Kane en Michael Olise zaten op de bank. Bij PSV keerde Guus Til na een blessure terug in de spits, terwijl de eveneens teruggekeerde Anass Salah-Eddine op de bank begon.
Al voor het eerste fluitsignaal werd er vanuit het publiek 'alles of niets' gescandeerd. Daar gaf PSV gehoor aan. Vanaf de eerste minuut gaven de Eindhovenaren vol gas, wat al snel resulteerde in grote kansen. Na één minuut schoot Ismael Saibari voor het eerst op goal. Kort daarna was het Ivan Perisic, die na een cornervariant net over schoot.
Maar Bayern München was niet voor niks de nummer twee op de ranglijst voorafgaand aan deze wedstrijd. Een vrije trap op rand zestien werd door Tom Bischof op de lat geschoten. PSV liet zich niet kennen en pakte door. Na een kwartier schoot Joey Veerman van afstand. Dat schot werd van richting veranderd en ging richting de kruising, maar werd op miraculeuze wijze gepakt door Jonas Urbig.
Gemiste kansen
Het was een open wedstrijd van beide kanten en het was een wonder dat het na een half uur nog 0-0 stond. PSV gaf veel ruimte weg in de counter, maar dat resulteerde zelf ook weer in kansen. Net voor rust leek Perisic het Philips Stadion te laten ontploffen, maar twee grote kansen van de Kroaat gingen er net niet in. PSV verdiende een goal in de eerste helft, maar die kwam er niet.
Bosz probeerde na rust een overwicht te creëren op het middenveld door de jonge Noah Fernandez in te brengen voor Dennis Man. Toch was het Bayern dat als eerste het net wist te vinden. Na 58 minuten speelde het 17-jarige supertalent Lennart Karl PSV'er Armando Obispo door de benen, waarmee hij teamgenoot Jamal Musiala voor de goal zette. De Duitser verschalkte Matej Kovár in de korte hoek.
Bayern-coach Vincent Kompany nam geen genoegen met 0-1 en wisselde met Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry en Alphonso Davies vier kanonnen in. Ondertussen vielen de tussenstanden op andere velden gunstig uit, waardoor PSV op dat moment aan een gelijkspel genoeg had.
PSV virtueel door
PSV had daar echter geen boodschap aan en een kwartier voor tijd ging Ismael Saibari de één-twee aan met Guus Til op de rand van zestien. De bal kwam terug bij de Marokkaan en hij haalde snoeihard uit, richting de kruising. Dit keer was Urbig kansloos en het Philips Stadion ging los, want PSV was bij de 1-1 stand virtueel door.
Helaas was het plezier van korte duur. Vijf minuten later kreeg Kane de bal in de zestien, en laat dat nou net de plek zijn waar hij de bal niet moet krijgen. Voor de Engelse spits was het een koud kunstje en dus had PSV weer een goal nodig om door te gaan. Die viel niet meer. Als extra tegenvaller kreeg Mauro Júnior ook nog zijn tweede gele kaart in de laatste minuut.
Voor de wedstrijd was er nog een kleine kans dat PSV door zou gaan als er verloren werd, maar al snel werd duidelijk dat dat niet meer mogelijk was.