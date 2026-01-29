Bewoners en paarden geëvacueerd bij grote brand in houtwerkplaats Oijen

Bij een houtwerkplaats in Oijen is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. De vlammen sloegen metershoog uit het dak van het pand aan de Lutterweg. De brandweer waarschuwt voor deeltjes van zonnepanelen die in de omgeving zijn neergevallen: "Deze deeltjes kunnen scherp zijn."

De eerste melding van de brand kwam bij de brandweer binnen rond twee uur, er zou sprake zijn van een 'stalbrand'. Uiteindelijk bleek het om een houtwerkplaats te gaan.

Brand ontstond in het dak van houtwerkplaats

De brand was ontstaan in het dak van het pand. De brandweer schaalde al snel op naar grote brand. Brandweer uit Oss, Heesch, Lith, Megen, Den Bosch en Rosmalen werd ingezet.

In totaal waren er vier tankautospuiten, een hoogwerker, twee waterwagens en een groot watertransport bij de houtwerkplaats.

Paarden worden ergens anders ondergebracht

Naast de loods stonden paarden in een stal, de dieren zijn ergens anders veilig ondergebracht. Ook bewoners van een nabijgelegen huis moesten tijdelijk hun woning uit.

Rond kwart over vier is het sein brandmeester gegeven, de brand is onder controle maar de brandweer is nog wel aan het nablussen. Dat kan in de omgeving voor rookoverlast zorgen. Het advies is om ramen en deuren gesloten te houden.

Bewoners zijn weer terug naar hun huis. Niemand raakte gewond bij de brand. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.