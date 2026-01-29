Advertentie
Automobilist raakt van de weg en botst op boom in Vlierden
Vandaag om 06:12 • Aangepast vandaag om 06:30
Een automobilist is in het buitengebied van Vlierden (gemeente Deurne) op een boom gebotst. Het ongeluk gebeurde net na een bocht, op een splitsing van de Biesdeel en de Hees.
De automobilist raakte van de weg en botste vervolgens een boom. Het is nog niet bekend waardoor de man van de weg is geraakt, de politie doet onderzoek naar het ongeluk.
De brandweer heeft de man uit zijn auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald.
Advertentie
Advertentie