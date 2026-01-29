Advertentie
Man gewond nadat hij met auto van de weg raakt en op boom botst
Vandaag om 06:12 • Aangepast vandaag om 09:09
Een automobilist is in het buitengebied van Vlierden (gemeente Deurne) op een boom gebotst. Het ongeluk gebeurde net na een bocht, op een splitsing van de Biesdeel en de Hees.
De automobilist raakte van de weg en botste vervolgens op een boom. Het is nog niet bekend waardoor de man van de weg is geraakt, de politie doet onderzoek naar het ongeluk.
De brandweer heeft de man uit zijn auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald.
