Advertentie
Man rijdt bijna 100 kilometer te hard binnen de bebouwde kom
Vandaag om 07:41 • Aangepast vandaag om 08:00
Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag in Tilburg van de weg gehaald. De man reed 93 kilometer te hard binnen de bebouwde kom, dat meldt de Verkeerspolitie Zeeland/West-Brabant.
De verkeerspolitie maakt niet bekend in welke straat de man van 44 betrapt is, maar de wettelijk toegestane snelheid is daar vijftig kilometer per uur. De man reed volgens de teller 148.
Omdat de man (44) de wettelijke toegestane snelheid met meer dan honderd procent overschreed, is zijn auto in beslag genomen.
Ook zijn rijbewijs is ingenomen.
Advertentie
Advertentie