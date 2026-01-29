Frank Lammers fan van de Belgische tolplannen: ‘Echt een uitstekend plan’

Het is je vast niet ontgaan: het Belgische kabinet wil vanaf volgend jaar tol heffen voor buitenlandse automobilisten om te investeren in betere wegen. Frank Lammers begrijpt waarom de Belgen dit willen invoeren. “Ik wil best meebetalen aan betere wegen in België. Ik kom er regelmatig en honderd euro per jaar, hoeveel is dat nou?”, zegt hij in de nieuwe aflevering van de Omroep Brabant-podcast 'Ni Na Lammers luisteren'.

Co-host Nina van den Broek is het daar niet mee eens en vindt, net als de minister , dat het bedrag wel erg hoog is. “Als deze plannen doorgaan moet je ook 100 euro betalen als je één keer per jaar de grens over rijdt, dat is wel een heel duur ritje naar Parijs.”

Op één punt zijn ze het wel eens: wie meer rijdt, mag ook meer betalen. Frank: “Als je meer gebruikt, zou je ook meer moeten betalen. Kilometerheffing of zo, daar heb ik echt geen probleem mee.”

Maar dan komen de praktische bezwaren. Een heel systeem optuigen is meer gedoe dan een sticker plakken. Als het gesprek afglijdt richting het vervalsen van stickers en creatieve omwegen, kapt Frank het lachend af met een boodschap aan de zuiderburen: “Alé mannekes, ik denk dat het plan nog niet helemaal af is, da ge d’r nog iets langer over na moet denken.”

Of de Belgische tolplannen er daadwerkelijk komen, is nog onzeker. Maar duidelijk is wel dat het onderwerp leeft en de meningen minstens zo verdeeld zijn als het wegdek zelf.