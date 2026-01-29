Tillykunde: zo word je een rastilburger in tien lessen

De les is al begonnen voordat de deelnemers van de nieuwe cursus Tillykunde het klaslokaal binnenlopen. Ze kennen elkaar niet, maar het voelt niet onwennig. "Ben je hier voor Tillykunde?" vraagt iemand, en meteen barst iedereen enthousiast los over hun band met de stad.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Bij mbo/vmbo-school De Rooi Pannen wilden ze iets voor Tilburg betekenen. "En omdat we een school in Tilburg zijn, rolde daar de opleiding Tillykunde uit, want Tilburg, dè kunde", vertelt medewerkster Elefteria Argyropoulos van de cursus. Een paar maanden geleden kwam er een kleine advertentie in een huis-aan-huis blad. Daar werd een persbericht geplaatst met een oproepje voor cursisten van Tillykunde. Het bleek een schot in de roos; er kwamen 150 aanmeldingen. Allemaal met een eigen motivatiebrief, waaruit 25 gelukkigen werden geselecteerd voor deze pilot. Gekomen voor de liefde

"Ik ben hier gekomen voor de liefde, maar ik vind Tilburg verschrikkelijk. Hopelijk vind ik het na de lessen een stuk leuker", stond in een motivatiebrief. Hoewel de organisatie had verwacht dat vooral nieuwe Tilburgers zich zouden aanmelden, bleken het vooral doorgewinterde stadsgenoten te zijn die toch nog meer over hun stad willen leren.

De leeftijden van de deelnemers lopen uiteen van 24 tot 79 jaar. Maartje is stadsgids, Jeroen werkt in de marketing, Ingrid is net gepensioneerd en Thel is leraar Beeldende Kunst. Thel is de jongste van de groep. Oorspronkelijk komt hij uit Gilze en Rijen, maar sinds drie jaar woont hij met zijn partner in Tilburg. "Het is een fijne stad," zegt hij. "Ik kan hier veel zien, maar ik wil ook ontdekken wat ik nog niet ken. Wat gebeurt er aan de andere kant van de stad? Daar wil ik achter komen." Terug in de tèèd

Tillykunde bestaat uit tien lessen, maar die vinden niet allemaal in een klaslokaal plaats. Vandaag wandelen ze door ruim 200 jaar geschiedenis, terug in de tèèd, in goed Tilburgs. De les gaat niet alleen over de textielstad. Er wordt ook gesproken over de identiteit van van Tilburg en de Tilburgers. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat Tilburg veel grote kunstenaars herbergde; een tentoonstelling in 1909 trok al honderdduizenden bezoekers. Het volkslied van Tilburg mag in de les uiteraard niet ontbreken.

Volkslied van Tilburg ‘k Zie oe daor zo gère ligge,

Tilburg, waor ‘k geboore ben,

Mee oe kerken, oe febrieke,

Waor ik iedere lijn van ken.

‘k Zie zo gèren al die toorens,

mee d’r kruise fier in top,

‘t blauw deurboore naost de schaawe

mee d’r pluimen om d’r kop. Want de toorens van oe kerken,

En oe schaawe zinge schôôn,

Zinge men van bidden en werke,

Lieve liekes zonder tôôn.

Deurom zie ‘k oe daor gère,

Tilburg, waor ‘k geboore ben,

Mee oe kerken, oe febrieke,

Waor ik iedere lijn van ken. Tilburg dè ge zô meut blève,

Tilburg waor ‘k gebore ben,

‘k zal dan zinge hil m’n lève,

liekes die ik van oe ken.

‘k Heb van jouw veul schône dinge,

hil m’n hart aon oe verpaand.

‘k Zal van jou dus blève zinge,

Tilburg Schôônste stad van ‘t laand.

‘k Zal van jou dus blève zinge,

Tilburg Schôônste stad van ‘t laand.

Meer waardering

Het zelfbewustzijn van Tilburg mag best wat groter zijn, vinden de cursisten. Vaak gaat het over de binnenstad, die in de jaren zestig door burgemeester Cees de Sloper grotendeels werd gesloopt en daardoor grauw en lelijk werd. Volgens Robben is Tilburg echter ook een stad waar wordt geprobeerd iets te maken. Met de ontwikkeling van de Spoorzone, Piushaven, Koningswei, Parkring, Westpoint en andere gebouwen is een andere weg ingeslagen, waar Tilburgers trots op kunnen zijn. Les in de bouwhal

In totaal volgen nog negen lessen, elk met een ander thema. Zo is er een les in de bouwhal over carnavalswagens, een workshop Tilburgse horeca, een les over sport, en verder over onderwijs, kunst, cultuur en een Tilburgse Toalles. Aan het eind krijgen de cursisten een Tilburgs diploma als eerste ambassadeurs Hoe het daarna verder gaat, is nog niet zeker. "Misschien kunnen we het uitbouwen naar een lespakket voor VMBO’ers," zegt Argyropoulos.