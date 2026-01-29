Navigatie overslaan

Brand in kelder van huis in Eindhoven

Vandaag om 11:24 • Aangepast vandaag om 11:52
Foto: Persbureau Heitink.
In een kelder van een huis aan Gooilandlaan in Eindhoven is donderdagochtend een kleine brand uitgebroken. Wat er in brand stond is onbekend, maar het huis boven de kelder stond flink onder de rook.

De brandweer heeft het vuur geblust. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. De brandweer was met twee bluswagens en een hoogwerker ter plaatse.

Het huis is geventileerd door de brandweer. De straat werd afgesloten.

