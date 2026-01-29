Zorgvilla voor ernstig zieke kinderen in Waalre gaat dicht

Een gespecialiseerde zorgvilla voor zieke en meervoudig gehandicapte kinderen in Waalre gaat dicht. Villa ExpertCare Waalre is een van de vier locaties in Nederland die gaat sluiten. Ongeveer tachtig kinderen moeten op zoek naar een andere zorgplek. De vorm van zorg is volgens de organisatie niet langer meer duurzaam.

ExpertCare blijft wel kinderthuiszorg bieden, maar zal kinderen en hun gezinnen niet meer op hun eigen locaties ontvangen.

Vier locaties dicht De zorgvilla in Waalre is niet de enige locatie die zijn deuren gaat sluiten. Ook de locaties in Rijswijk, Wezep en Vleuten gaan dicht. Ongeveer tachtig kinderen krijgen verdeeld over de vier villa's zorg. Zij zijn door de sluiting genoodzaakt om op zoek te gaan naar een andere zorgorganisatie.

Volgens ExpertCare komt dit mede doordat de zorgverzekeraars de zorgkosten onvoldoende dekken, problemen met personeelsbezetting en een verschuiving van zorg aan huis.

"Het afscheid nemen van de locaties van Villa ExpertCare is een heftig besluit. Ook voor onze medewerkers brengt dit veel emoties met zich mee", zegt directeur Myriam van Haften. Door de sluiting verliest namelijk ook een groot deel van de kinderverpleegkundigen hun baan.

Wat gaat er nu gebeuren?

Een deel van de gezinnen kan met kinderthuiszorg worden geholpen met de zorg voor hun kind. Voor de andere kinderen wordt, in samenwerking met BINKZ en andere brancheorganisaties, een andere zorgplek gezocht.

ExpertCare geeft aan per kind de zorgvraag in kaart te gaan brengen. "Dit doen we in goed overleg met de ouder(s). Ouders worden persoonlijk op de hoogte gehouden en begeleid door het zorgteam van de villa." Zij benadrukken hierbij dat de villa’s pas gaan sluiten als er voor alle kinderen een andere passende plek is gevonden.

"De focus ligt op het zorgvuldig overdragen van de kinderen aan een andere, passende zorgorganisatie, zodat zij ook in de toekomst de juiste zorg blijven ontvangen."

Het voornemen is om per 31 maart de deuren van de villa's te sluiten.

Grote gevolgen

Ouders voelen zich overvallen door het nieuws. Zo liet een moeder aan RTV Utrecht weten dat het besluit dramatisch is. "Onze zoon heeft hierdoor in de regio Utrecht geen geschikte plek meer. Als dit soort plekken verdwijnen, weten wij echt niet waar onze kinderen heen moeten", vertelde Romy Aikema-Seep, moeder van de 11-jarige Qwin.

Op 5 februari is er voor ouders een informatiebijeenkomst over de sluiting van de villa's