Ed van de Zanden is naast carnavalsgek nu ook Ereburger van Roeptoetgat

Als je lid bent van vijf carnavalsverenigingen, is carnaval dan nog een hobby te noemen? In het geval van Ed van de Zanden (58) is het meer een levensstijl. Als vrijwilliger van KruikenTV, begeleider van d’n Inhaol in Kruikenstad en sinds kort tonpraoter, ademt de Tilburger carnaval. Hij omschrijft het feest als 'een ontdekkingstocht', en ieder jaar daagt hij zichzelf weer uit met wat nieuws. Voor zijn verdiensten werd Ed dinsdagavond uitgeroepen tot Ereburger van Roeptoetgat en dat zorgde bij hem zelfs voor een klein traantje.

Veel Tilburgers leerden Ed kennen door de documentaire 'Déés Is Karneval', waarin een carnavalsseizoen lang kruikenzeikers en groepen werden gevolgd. Aanleiding was de viering van 55 jaar openbaar carnaval. Als voorzitter van KV De Steunzolen heeft Ed in deze docu uit 2019 een prominente rol. "Een jaar lang hobbelde er een cameraploeg achter me aan tijdens allerlei carnavalsevenementen", vertelt Ed. "Het heeft me wel een gezicht gegeven binnen Kruikenstad, zeker als ik hetzelfde jasje aan heb als in de documentaire. Ik krijg er nog altijd reacties op. Veel mensen kijken het vlak voor carnaval weer even, om in de sfeer te komen." Niet veel later na het uitkomen van de documentaire kreeg de Tilburger vanuit KruikenTV de vraag of het hem leuk leek om interviews af te nemen. "Dat had ik nog nooit gedaan, maar ze zeiden: 'Da kunde gij wel'." En ja hoor, het KruikenTV presentatorjasje zat hem als gegoten. Nu is hij al jaren een van de vaste gezichten van de carnavalszender van Tilburg.

Ed was te zien op de poster van de documentaire 'Déés Is Karneval' (Privéfoto).

In het carnavalswereldje is Ed sowieso geen onbekende. Naast lid van De Steunzolen sloot hij zich ook aan bij CV De Biermeters, CV De Kerrewiellekes en KV De Fènpruuvers. Alsof vier nog niet genoeg was, voegde hij daar een paar weken geleden nog even CV De Kerkuilen aan toe. Ook is hij vriend van VC Pro Deo en Carnavalsband de Buskes en Dokmardeur. O ja, en elk jaar ook nog een kleine bijdrage aan het waogeslouwe. "Dat gaat allemaal via via", lacht Ed. "Van De Steunzolen ben ik het langst lid, al zo'n dertig jaar. Ik kreeg het lidmaatschap cadeau van mijn vriendengroep. Ik was heel fanatiek carnavalsvierder maar kwam nooit verder dan de stamkroeg, tot ik lid werd van de Steunzolen."

"Van mij mag carnaval gerust van de Elfde van de Elfde tot Aswoensdag duren."

Hij zat veertien jaar in het bestuur van de vereniging en was één jaar voorzitter. Een grote groep Steunzolen begeleidt op zaterdag en zondag als regelzool d’n Inhaol en d’n Opstoet. "Het mooiste evenement in Kruikenstad", vindt Ed. "Er komen duizenden mensen op af." Zijn oppas leerde hem carnavallen. "Zij ging altijd met haar zoontje op pad en ik mocht dan als heel klein menneke mee. Als ze dat niet had gedaan, was ik er denk ik toch wel ingerold want ik ben een echte feestvierder. Van mij mag carnaval gerust van de Elfde van de Elfde tot Aswoensdag duren."

Ed (rechtsonder) met het team van KruikenTV (foto: KruikenTV).

Carnaval is voor hem ieder jaar weer een ontdekkingstocht. "Als je een mening wil hebben over carnaval of een van de activiteiten eromheen, moet je het een keer hebben gedaan vind ik." En zo stond hij een paar weken voor het eerst in zijn leven als tonproater op het podium, tijdens het Leuterconcours. "Ik was zo zenuwachtig en had helemaal niet in de gaten wat er in de zaal gebeurde. Pas toen ik naderhand lof kreeg van de andere, ervaren tonproaters kon ik opgelucht ademhalen. Tonproaten is het moeilijkste wat ik tot nu toe gedaan heb. Maar het was fantastisch en volgend jaar sta ik er weer, dat heb ik al tegen iedereen gezegd." Carnaval, Ed kan er geen genoeg van krijgen. "Het is het mooiste feest dat er is. Iedereen is gelijk en het gaat alleen maar om lol maken met elkaar, hossen en ouwehoeren. Het is een ontmoeting voor oude vrienden én je maakt er nieuwe vrienden. Als het 360 dagen in het jaar extra carnaval was, zou de wereld er een heel stuk mooier uit zien."